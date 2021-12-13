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В Кремле назвали внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Предполагаемое проведение референдума по Донбассу, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, внутреннее дело Украины. Об этом пресс-секретарь российского президента сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

Песков отреагировал на идею, поступившую со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

«Там, конечно, интересно бы узнать, как бы мог быть сформулирован вопрос для этого референдума», — добавил Песков.

У представителя Кремля спросили, как он относится к идее создания отдельного формата прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина касательно Донбасса.

«Что касается обсуждения Донбасса между Россией и Украиной, то мы хотим еще раз напомнить, что Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт», — обратил внимание Песков.

В Кремле считают, что решить конфликт в регионе можно мирным путем, наладив прямые контакты между Киевом и представителями самопровозглашенных республик.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Украины отрицают требования США о предоставлении автономии Донбассу.

Также в Раде раскритиковали заявление Зеленского о референдуме по Донбассу.

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