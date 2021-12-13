Вучич рассказал о «значительном» усилении сербской армии

Президент Сербии Александар Вучич положительно оценил текущее состояние сербской армии и заявил, что страна «больше не будет легкой мишенью, как это было раньше», поскольку Белград закупил «значительное» количество единиц оружия и техники. Его слова приводит издание Euractiv.

После встречи с военным командованием в городе Ниш Вучич отметил, что ситуация с безопасностью усложняется на глобальном и региональном уровнях, поэтому Сербии необходимо укреплять свои оборонные возможности.

«На встрече был представлен план вооружения и укомплектования кадрами на 2022-2027 годы. Высшее руководство предложило огромные инвестиции, и очевидно, что в годовой военный бюджет необходимо добавить не менее €500 млн», — отметил политик.

Армия Сербии «намного сильнее», чем прежде, заявил Вучич, добавив, что военные «не раскрывают всего того, что у них есть».

Президент заключил, что ежегодно сербская армия должна пополняться на 5 тыс. солдат.

Ранее стало известно, что сербским властям угрожают санкциями каждый раз, когда они посещают Россию.