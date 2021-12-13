Южная и Северная Корея могут объявить о прекращении Корейской войны

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что Китай, США, КНДР и Северная Корея «принципиально» могут объявить официальное завершение Корейской войны. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отметил глава Южной Кореи, в настоящий момент переговоры по данному вопросу не начались. Повлияли на начало обсуждения, по его словам, условия со стороны Северной Кореи. При этом Пхеньян готов к переговорам, если Вашингтон прекратит «враждебную политику» в отношении КНДР.

«Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации... мы надеемся, что переговоры будут начаты», — отметил президент Южной Кореи.

Корейская война, длившаяся с 1950 по 1953 год, окончилась перемирием, а не мирным договором.

Ранее власти Японии выступили против формального объявления о завершении Корейской войны.

Также КНДР призвала Южную Корею нормализовать отношения.