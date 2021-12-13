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Президент ЮАР заразился COVID-19

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Mike Hutchings/Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамафоса накануне заразился COVID-19 и находится на самоизоляции. Об этом сообщила канцелярия президента в Twitter.

Отмечается, что президент почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне.

Результаты теста глава государства получил 12 декабря, в настоящее время у него наблюдаются «слабые симптомы», он находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны республики.

Полномочия Рамафосы на время переданы вице-президенту Дэвиду Мабузе.

В ноябре на юге Африки был обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет «чрезвычайно большое количество мутаций». 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса. В ВОЗ уже выдвинули гипотезу происхождения штамма.

В ВОЗ также рассказали, почему новый штамм коронавируса называется именно «омикрон»

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