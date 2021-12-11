В США выразили заинтересованность в участии Германии в санкциях против России

Правительство Соединенных Штатов заинтересовано в партнерстве с ФРГ в вопросе экономических санкций по отношению к Москве в случае агрессивных действий России в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила обеспокоенность президента (США Джо) Байдена относительно наращивания российских сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнерстве с Германией в вопросе экстренных мер, которые могут быть быстро введены в действие, чтобы повлечь серьезные издержки для экономики России», — говорится в заявлении американского ведомства.

Ранее стало известно, что Йеллен считает, что США могут оправданно финансово надавить на Россию из-за наращивания группировки российских войск у границ Украины, в котором на Западе обвиняют Москву.

В сентябре конгрессмены уже предложили ужесточить санкции против российского госдолга, однако Торговая палата США выступила против, заявив, что это больше ударит по самим американцам. Мнением Йеллен насчет ужесточения антироссийских санкций поинтересовались во время слушаний в сенате США.