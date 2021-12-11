Посол Украины призвал не обольщаться по поводу Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью ZN.ua выразил мнение, что при новом канцлере Германии Олафе Шольце Украина не дождется предоставления вооружения.

По его словам, «слишком оптимистично» ожидать от нового канцлера другого курса.

«Эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», – заявил Мельник.

Он отметил, что для Киева наступил «момент истины», кто является настоящим другом Украины. Посол также указал, что Киев не теряет надежды в этом вопросе и в дальнейшем будет убеждать немецких партнеров в том, что дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или какие-либо другие виды оборонного вооружения необходимы не для провокаций, а «ради сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения этой кровавой войны».

«Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая сейчас, к сожалению, находится в тупике», — добавил дипломат.

Ранее Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать «холодный душ» России.