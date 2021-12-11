Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира WBA 00:05
В Набережных Челнах два подростка потушили снегом Вечный огонь 00:01
В США заявили, что G7 едина насчет последствий в случае вторжения... 11.12.2021, 23:57
Призер ОИ по лыжам рассказал, с помощью чего можно победить Клебо 11.12.2021, 23:51
Исследователи сообщили о недостаточности двух прививок Phizer... 11.12.2021, 23:48
Умер основатель и вокалист The Monkees Майкл Несмит 11.12.2021, 23:30
Козак встретится с помощником главы Госдепа США 15 декабря 11.12.2021, 23:29
Полузащитник «Крыльев Советов» отреагировал на смерть болельщика команды 11.12.2021, 23:26
Певица Руслана обвинила украинские власти в слабости 11.12.2021, 23:18
Московский турнир по ММА закончился массовой дракой 11.12.2021, 23:14

Посол Украины призвал не обольщаться по поводу Германии

Посла Украины Мельника заранее разочаровала «железобетонная» позиция канцлера ФРГ Шольца

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Steffi Loos/Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью ZN.ua выразил мнение, что при новом канцлере Германии Олафе Шольце Украина не дождется предоставления вооружения.

По его словам, «слишком оптимистично» ожидать от нового канцлера другого курса.

«Эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», – заявил Мельник.

Он отметил, что для Киева наступил «момент истины», кто является настоящим другом Украины. Посол также указал, что Киев не теряет надежды в этом вопросе и в дальнейшем будет убеждать немецких партнеров в том, что дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или какие-либо другие виды оборонного вооружения необходимы не для провокаций, а «ради сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения этой кровавой войны».

«Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая сейчас, к сожалению, находится в тупике», — добавил дипломат.

Ранее Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать «холодный душ» России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть