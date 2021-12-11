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Депутат Рады Медведчук выступил против вступления Украины в НАТО

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина не должна вступать в НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу UkrLive.

«Я сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики», — сказал Медведчук.

Он добавил, что нейтральный политический статус, который в настоящий момент провозглашался на Украине, должен продолжить существовать.

Ранее Медведчук выступил за прямую закупку газа у России. По его словам, власти Украины «дурят» людей тем, что не закупают российский газ у европейских стран по завышенным ценам.

Депутат опасается, что Украина может не пережить зиму с такими ценами на газ. «По крайней мере я точно могу сказать, что ответственность за эти результаты того, как мы переживем, полностью ложится на власть. Это однозначно, я думаю, все это хорошо понимают, осознают», — добавил Медведчук.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна все еще продолжает свой путь в НАТО, однако существует «шлагбаум».

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