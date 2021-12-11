Псаки: США стремятся разрешить конфликт России и Украины путем дипломатии

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США по-прежнему стремятся к дипломатическому взаимодействию в контексте ситуации между РФ и Украиной. Ее слова привлдит ТАСС.

«Они могут проходить в различных форматах. Есть десятилетия прецедентов, существует множество форматов, в рамках которых они могут продолжаться. Это действительно наша цель», — сказала Псаки.

По ее словам, США не собираются вести разговоры без ключевых игроков, вовлеченных в разные вопросы: «Будь то обсуждения об Украине без Украины или разговоры о НАТО без НАТО».

Она отметила, что координация усилий с европейскими союзниками и жесткие переговоры глав государств должны очень четко показать, что если Россия выберет вторжение, то это повлечет за собой серьезные и значительные экономические последствия.

Ранее в формате видеоконференции состоялись переговоры Путина и Байдена. Они продлились два часа.

Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения Североатлантического альянса на Восток.