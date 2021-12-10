Зеленский прокомментировал появление корабля ВМС Украины в Керческом проливе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1», что появившийся в Керченском проливе корабль украинских военно-морских сил «Донбасс» ничего не нарушил.

«Мы ничего не нарушали, это первое. Второе, и США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы, что вы не идете на многочисленные провокации с разных сторон, и РФ, и информационных провокаций и со стороны сепаратистов», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что стране нужно «спокойно на все смотреть» и рассчитывать только на себя и своих военных — «они точно патриоты».

Накануне ФСБ России сообщила, что украинский корабль управления «Донбасс» движется к Керченскому проливу, не выполняя требование изменить курс. При этом соответствующей заявки в соответствии с российским законодательством подано не было. Судно расположилось в 18 морских милях от пролива. В ведомстве подчеркнули, что его действия создали угрозу безопасности мореплавания в регионе.

Ранее посольство США в Киеве заявило, что корабль «Донбасс» имел полное право находиться в водах Керченского пролива