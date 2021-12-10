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Франция откроет архивы войны в Алжире

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Zohra Bensemra/Reuters

Министр культуры Франции Розелин Бачело заявила о намерении рассекретить и опубликовать документы о войне за независимость Алжира, в ходе которой были убиты сотни тысяч алжирцев, сообщает Independent.

Алжирская война считается наиболее жестокой в истории Франции, в ходе нее французские военные применяли пытки.

«Нам нужно набраться смелости, чтобы посмотреть исторической правде в глаза», — сказала Бачело, анонсируя открытие архивов.

Французский историй Бенджамин Стор отметил, что открытие архивов — важный шаг к пониманию войны.

«Вы сможете узнать, кто находился под наблюдением, за кем велась слежка, кто был арестован. Это звенья цепочки, которые раскрывают репрессивный механизм этой войны», — сказал Стор в интервью Reuters.

Алжир был колонией Франции в течение 132 лет, пока в 1962 не выиграл войну за независимость.

Ранее глава Алжира Альбельмаджид Теббун заявил, что отозвал посла во Франции для консультаций после «безответственных» заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что история Алжира полностью переписана.

Теббун подчеркнул, что его страна «категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела».

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