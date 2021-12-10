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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в убийстве военных

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Аппарат Президента Республики Армения

Военные ведомства Армении и Азербайджана в пятницу выпустили заявления, в которых обвинили друг друга в нападении и убийстве военных на границе между Гегаркуникской области Армении и Кяльбаджарским районом Азербайджана.

«10 декабря, в районе 12:00, подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы. В результате ответных действий армянской стороны противник, неся человеческие потери, был отброшен на исходные позиции», — говорится в сообщении Минобороны Армении.

«10 декабря с 12:00 противник попытался держать под обстрелом позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные на территории Кяльбаджарского района. В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

При этом, по данным издания Massis Post с армянской стороны был убит рядовой Ваге Манасерян (2002 г.р.), а Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего Алиева Асифа Адиль оглу.

Ранее министерство обороны Армении сообщило о начале обстрелов своих позиций со стороны армии Азербайджана. По данным ведомства, подразделения ВС Азербайджана «в очередной раз прибегли к провокации, открыв интенсивный огонь по армянским военным позициям».

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