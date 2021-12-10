Bild узнала, чем занялась Меркель в первый день на пенсии

Бывшей немецкий канцлер Ангела Меркель начала свой первый день на пенсии довольно рано. О первом дне политика после ухода с поста главы немецкого правительства рассказала газета Das Bild.

Отмечается, что, несмотря на заявление Меркель о том, что она в первую очередь хотела бы выспаться, она покинула свою берлинскую квартиру в 8.20. Она отправилась в свой новый офис на улице Унтер-ден-Линден, а позднее совершила покупки в супермаркете «Hit Ullrich» на улице Вильгельмштрассе. Ее сопровождал телохранитель, а тележку для товаров политик толкала перед собой сама. Послеобеденное время она обычно проводила в ведомстве канцлера, а в этот раз отправилась домой.

Как отмечается, накануне, после официальной церемонии передачи полномочий новому немецкому канцлеру, она провела время в офисе. Причем свет там горел до 20.34.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин созвонился с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, они поблагодарили друг друга за сотрудничество. Меркель пожелала российскому президенту успехов в налаживании диалога с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.