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Зеленский сообщил Байдену о готовности к переговорам с Путиным

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Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с главой России Владимиром Путиным. Об этом политик сказал во время телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом, сообщил в эфире программы «Прав на власть» на телеканале «1+1» заместитель руководителя офиса главы украинского государства Андрей Сибига.

Сибига отметил, что Киев готов к этим переговорам. у украинской стороны есть соответствующая позиция.

«Мы надеемся, что, в том числе при поддержке наших партнеров, дойдет дело и до такого разговора», — заявил он.

Замглавы офиса президента добавил, что Соединенные Штаты и другие западные партнеры Украины поддерживают инициативу Зеленского о проведении прямых переговоров с российским лидером.

Ранее украинский журналист Виталий Портников раскритиковал Зеленского, заявив, что его политика выгодна Путину. Журналист считает, что украинский лидер «патологически необучаем».

Также Портников высказал мнение, что в прямых переговорах Зеленского и Путина отсутствует смысл, поскольку глава России не намерен обсуждать с ним Крым и Донбасс, и якобы вовсе хочет обсуждать Украину с президентом США Джо Байденом, а не с Зеленским.

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