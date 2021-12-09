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Путин заявил, что говорить о нахождении Белоруссии «на довольствии» у РФ непозволительно

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что утверждать о якобы нахождении Белоруссии «на довольствии» у РФ является непозволительным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского главы государства, можно как угодно относиться к Белоруссии и ее руководству, но подобные высказывания о «довольствии» окажутся некорректными.

Также Путин обратил внимание, что создание Союзного государства с Минском было длительным и тонким процессом, требующим исключительной компетентности.

Осенью Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Москве согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минску не следует концентрировать власть в одних руках. Как уверен белорусский глава, в текущей политической ситуации необходимо отказаться от концентрации власти в республике в одних руках.

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