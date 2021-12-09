После драки в московском метро возбудили уголовное дело

После избиения пассажира московского метро тремя хулиганами было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Нападавшие подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание за данное правонарушении — 7 лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала «Подслушано в чайхане», опубликовавшего видео, инцидент произошел 5 декабря. Конфликт начался когда мужчина сделал замечание троим приезжим из Средней Азии, задиравшим молодую пару.

Неравнодушного гражданина сильно избили, как отметило издание «Подъем», ему помог работник метро, который отогнал нападавших.

Радиостанция «Говорит Москва» обратилась в МВД за комментарием. В ведомстве сообщили, проверяют информацию, и пока ничего конкретного сказать не могут.