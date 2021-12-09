Макрон анонсировал разговор с Путиным на следующей неделе

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон отметил, что необходимость диалога с Москвой показали состоявшиеся во вторник, 7 декабря переговоры Путиным президентом США Джо Байденом. Французский лидер поблагодарил главу Белого дома за то, что он и до, и после беседы с Путиным координировал позицию с лидерами стран Евросоюза.

Ранее сообщалось, что после видеозвонка президенту России Байден обсудил отношения России и Украины с Макроном, премьер-министром Великобритании и Италии Борисом Джонсоном и Марио Драги, и врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее Путин назвал переговоры с Байденом открытыми, предметными и конструктивными и выразил надежду, что в Соединенных Штатах их оценивают также.

Разговор происходил по видеосвязи и длился два часа, особое внимание было уделено ситуации на Украине.