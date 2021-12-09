Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов пойти на уступки Москве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал телеканалу Sky News, при каких условиях Киев пойдет на уступки Москве.

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства», — сказал Кулеба. К принципиальным он отнес вопросы европейской и евроатлантической интеграции.

Министр назвал нелегитимными требования России по поводу отказа Украины от собственной внешней политики, координации с Москвой процесса интеграции в НАТО или отказа от вхождения Киева в военный альянс.

Кулеба призвал страны Запада задуматься над тем, как далеко им придется зайти в уступках Москве, если они выберут этот путь ради сдерживания России.

Он добавил, что на случай войны между Россией и Украиной западные партнеры Киева согласовывают «комплексный пакет мер по сдерживанию» Москвы, включающий «беспрецедентные санкции», которые приведут к «катастрофе для российской экономики».

Президент США Джо Байден после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным пообещал скорую встречу России со странами НАТО. Во время переговоров Москва сможет обсудить свои опасения по поводу расширения альянса на Восток. Ранее Путин говорил, что Москва хочет получить надежные юридические гарантии того, что НАТО не будет размещать вблизи границ РФ свое ударное вооружение.