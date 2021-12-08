Для посещения зданий Госдумы ввели QR-коды

Совет Государственной думы одобрил новый порядок прохода в здания ГД с учетом QR-колов и ПЦР-тестов, подготовленный комиссией по регламенту и обеспечению деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу палаты.

Председатель Думы Вячеслав Володин вынес на обсуждение совета соответствующие предложение.

«Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода. Он начнет действовать со следующей недели», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что порядок предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации от COVID-19, медотводе, перенесенном коронавирусе или справки о ПЦР-тесте.

12 ноября правительство России направило в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на федеральном уровне. Один предлагает использовать коды в общественных местах, другой — на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных поездках, в случае поездов имеются в виду маршруты дальнего следования. Минздрав наделят полномочиями определять срок действия QR-кодов: отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

Ожидается, что в случае одобрения поправки вступят в силу с 1 февраля 2022 года, до этого будет действовать переходный период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в РФ не будут введены дополнительные нормы об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах, поскольку они уже есть в законодательстве.