Путин отправил телеграмму новому канцлеру ФРГ Шольцу

Президент России Владимир Путин поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность канцлера Германии, сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме он выразил надежду на конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам. По словам Путина, отношения России и Германии всегда имели большое значение для Европы, а совместная работа двух стран отвечает интересам россиян и немцев.

Ранее член социал-демократической партии Германии Олаф Шольц был избран федеральным канцлером Германии, за него проголосовали 395 членов Бундестага, сообщается на сайте ведомства.

Шольц отправился в официальную резиденцию президента Германии — дворец Бельвю, где Франк-Вальтер Штайнмайер должен, согласно конституции, официально назначить Шольца федеральным канцлером. После этого Шольц вернется в Бундестаг для принятия присяги.

Меркель покинула пост канцлера ФРГ, который занимала 16 лет — с 22 ноября 2005 года. Новое правительство Германии сформируют три политические силы: социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и Партия «Союз-90»/«зеленые». В ФРГ их коалицию называют «Светофором» — по партийным цветам ее участников.