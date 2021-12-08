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20 студентов из Бангладеш приговорили к смерти из-за «политического убийства»

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В Бангладеш 20 студентов приговорены к смертной казни по делу об убийстве в 2019 году молодого человека, который раскритиковал правительство в социальных сетях. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

Тело 21-летнего Абрара Фахада было найдено в общежитии, где он проживал, через несколько часов после того, как он написал в Facebook сообщение с критикой премьер-министра Шейх Хасины, которая накануне до этого заключила соглашение с Индией, позволяющее Дели брать воду из реки, которая находится на границе двух стран.

Следствие установило, что юношу избивали битой для крикета в течение шести часов. Всего на скамье подсудимых оказалось 25 однокурсников убитого. Пятеро получили пожизненные сроки. Сообщается, что подсудимые принадлежали крылу молодежной экстремистской организации. На момент убийства возраст подсудимых составлял от 20 до 22 лет.

Ранее в Бурятии задержали банду неонацистов, которые подражали группировке Atomwaffen Division из США.

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