На Украине дали оценку итогам встречи Путина и Байдена

По результатам прошедших во вторник, 7 декабря, онлайн-переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, издание «Страна.ua» пришло к выводу, что главной темой переговоров двух лидеров стала Украина.

Авторы материала утверждают, что главным результатом переговоров Путина и Байдена стала отмена включения санкций в оборонный бюджет США, также были исключены пункты о персональных санкциях против «окружения Путина» и санкциях в отношении суверенного долга РФ.

«С высокой долей вероятности это значит, что Штаты окончательно включили газопроводу «Северный поток — 2» зеленый свет. И, если так, то это главное достижение Путина в рамках очередного витка украинского кризиса», — пишут авторы.

Ранее в Верховной раде обвинили США в «бестактности» после встречи Путина и Байдена.