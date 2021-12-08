В Совфеде оценили заявление Нуланд о желании Путина восстановить СССР

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о желании президента России Владимира Путина восстановить Советский Союз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В последние годы явственной тактикой американцев становится регулярное вбрасывание в публичный дискурс ничем не обоснованных и все более нелепых домыслов и обвинений в адрес геополитических конкурентов, включая Россию», — сказал политик.

Он добавил, что США преследуют цель «заставить соперников оправдываться, доказывая свою невиновность и непричастность».

Косачев считает, что России не следует вестись на такие нехитрые ловушки.

Ранее Нуланд заявила, что президент России Владимир Путин, возможно, стремится войти в историю, воссоздав СССР. Также она предостерегла Москву от гипотетического вооруженного конфликта с Киевом, отметив, что война «будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России».