Байден заявил Путину, что у стран вне НАТО нет права вето на расширение альянса

Президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ни одна страна за пределами НАТО не может накладывать вето на расширение альянса. Об этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

«Байден дал предельно ясно понять президенту Путину сегодня, что решение, кого принимать в НАТО, является прерогативой НАТО и стран-претендентов. Ни одна внешняя сторона не будет иметь права вето в этих решениях», — сказала она.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добавил, что в случае вооруженного конфликта России и Украины страна предоставит Киеву военную помощь.

По его словам, Байден во время переговоров не делал Путину уступок по возможности расширения НАТО или присутствия американских войск в Европе. Американский президент считает, что страны должны иметь возможность свободно выбирать, с кем они вступают в партнерство, подчеркнул Салливан.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину Москве грозит полная изоляция от мировой финансовой системы.