Захарова назвала «мусором» сообщения об эвакуации американцев с Украины

В Москве назвали «вбросом фейкового мусора» информацию об эвакуации США своих граждан с Украины на фоне сообщений о якобы возможном «вторжении» России. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Знаем мы эти «источники CNN». Соответственно, времени на разбор реальных фактов и аналитические выкладки у международных экспертов не остается», — высказалась дипломат.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину.

Ранее источники сообщили телеканалу CNN, что США могут эвакуировать своих граждан с Украины на фоне «угрозы российского вторжения».

Планированием действий на случай «непредвиденных обстоятельств» якобы руководит Пентагон — прямо сейчас ведомство планирует ряд различных сценариев в случае необходимости эвакуации, от небольшой эвакуации государственных служащих США до более масштабной с участием более широкого круга американских граждан.