Нуланд заявила, что США не смогли бы сдержать «вторжение» России на Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что возможности США по предотвращению «вторжения» России на Украину ограничены. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Нуланд рассказала о пакете жестких санкций, который готовит администрация в ответ на возможное нападение России, но признала, что варианты сдерживания вторжения сильно ограничены», — отмечает канал.

По данным авторов материала, американским чиновникам пока неясны намерения России в отношении Украины.

О том, что в начале 2022 года российские войска могут перейти через границу с Украиной, написали газеты Washington Post и Bild. Немецкий таблоид, в частности, обрисовал три возможные фазы войны, ссылаясь на свои источники в НАТО и спецслужбах. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.