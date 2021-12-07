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Нуланд заявила, что США не смогли бы сдержать «вторжение» России на Украину

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что возможности США по предотвращению «вторжения» России на Украину ограничены. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Нуланд рассказала о пакете жестких санкций, который готовит администрация в ответ на возможное нападение России, но признала, что варианты сдерживания вторжения сильно ограничены», — отмечает канал.

По данным авторов материала, американским чиновникам пока неясны намерения России в отношении Украины.

О том, что в начале 2022 года российские войска могут перейти через границу с Украиной, написали газеты Washington Post и Bild. Немецкий таблоид, в частности, обрисовал три возможные фазы войны, ссылаясь на свои источники в НАТО и спецслужбах. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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