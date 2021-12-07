Появились первые кадры с переговоров Путина и Байдена

Появились первые кадры с онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА «Новости».

Переговоры глав государств проходят тет-а-тет. Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале встречи. В ответ на это американский президент отметил, что «рад видеть его снова».

Также президент США выразил надежду на очную встречу с российским коллегой в будущем.

«К сожалению, не пришлось увидеться на встрече «Большой двадцатки», но, надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лицом к лицу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры.

Саммит глав государств впервые проходит по видеосвязи, переговоры идут в закрытом режиме по защищенному каналу. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию на Украине и продвижение сил НАТО к российским границам, реализацию женевских договоренностей и двусторонние отношения.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, решение провести переговоры Путина и Байдена свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик. По его словам, переговоры не ограничены во времени — они будут длиться столько, сколько потребуется.