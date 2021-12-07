Путин и Байден начали онлайн-переговоры

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры, сообщает ТАСС.

Саммит глав государств впервые проходит по видеосвязи, переговоры идут в закрытом режиме по защищенному каналу. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию на Украине и продвижение сил НАТО к российским границам, реализацию женевских договоренностей и двусторонние отношения.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, решение провести переговоры Путина и Байдена свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик. По его словам, переговоры не ограничены во времени — они будут длиться столько, сколько потребуется.

Ранее стало известно, что американский президент поменял свое расписание ради переговоров с российским коллегой.