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Греф раскритиковал слухи о готовящихся против России санкциях

Председатель правления Сбербанка Греф назвал «чушью» слухи о запрете конвертации рубля

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Председатель правления ПАО «Сбербанк» раскритиковал слухи о том, что против России якобы готовятся санкции, в рамках которых может быть ограничена конвертация рубля, сообщает ТАСС.

«Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают», — заявил Греф.

По мнению главы Сбербанка, такие прогнозы могут напугать только их авторов.

«Не хочу даже комментировать, под этим нет никакого реального основания. Никогда не слышал, что кто-то планирует подобное. Но если даже захотят сделать, то сделать это просто невозможно», — заявил Греф.

Накануне телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.

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