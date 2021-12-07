Песков оценил перспективы введения новых санкций США против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал CNN о введении США очередных санкций против Москвы.

«Во-первых, если я не ошибаюсь, телекомпания CNN опубликовала это. Мы не знаем, утка ли это или это чей-то слив целенаправленный. Я бы не стал реагировать, много всего правдивого и лживого публикуется, я не видел косвенных подтверждений Белого дома. Что касается санкций, то мы знаем любовь США к санкционным упражнениям», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что подобные публикации в СМИ не влияют на настроение главы России Владимира Путина.

«Конечно, президенты никогда не говорят исходя из эмоционального настроя, они говорят де факто, исходя из национальных интересов», — сказал Песков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.