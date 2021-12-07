Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лукашенко поручил заменить Maybach на Aurus в кредит от российского банка 14:19
Навальный устроился работать швеей в колонии 14:17
Павлюченко: в моем сердце всегда Косторная — у нее классные прыжки... 14:16
Чубайс предсказал изменения в жизни каждого человека в ближайшие 30 лет 14:14
Ученые связали употребление каннабиса с нарушениями сна 14:12
Таксисты устроили забастовку в Волгограде 14:12
«Дорожка уже проторена»: фигуристка Павлюченко объяснила феноменальный успех... 14:08
Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров 14:07
Клип Баскова и Милохина за сутки набрал более 1,5 миллионов просмотров 14:04
Задержан брат подозреваемого в хищениях бывшего главы Калининского района Петербурга 13:56

Песков оценил перспективы введения новых санкций США против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал CNN о введении США очередных санкций против Москвы.

«Во-первых, если я не ошибаюсь, телекомпания CNN опубликовала это. Мы не знаем, утка ли это или это чей-то слив целенаправленный. Я бы не стал реагировать, много всего правдивого и лживого публикуется, я не видел косвенных подтверждений Белого дома. Что касается санкций, то мы знаем любовь США к санкционным упражнениям», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что подобные публикации в СМИ не влияют на настроение главы России Владимира Путина.

«Конечно, президенты никогда не говорят исходя из эмоционального настроя, они говорят де факто, исходя из национальных интересов», — сказал Песков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть