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Посол Дании рассказал, по каким вопросам Запад и Россия находятся «в одной лодке»

В Дании оценили заявление Путина об обеспечении углеродной нейтральности РФ к 2060 году

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Luca Locatelli/World Press Photo

Посол Дании в Москве Карстен Сендергорд заявил в интервью РИА «Новости», что Запад и Россия находятся «в одной лодке» по вопросам климата.

«Есть также проблемы, по поводу которых разумнее всего делать все в наших силах для диалога. К примеру, климат. Мы здесь в одной лодке», — сказал дипломат.

Он отметил, что для борьбы с климатическими изменения требуются значительные вложения и технологии.

По словам Сендергорд, стоит это обсуждать и обмениваться мнениями. Посол уверен, что есть смысл в сотрудничестве компаний и других организаций, это может помочь приблизиться к решению поставленных задач.

Датский посол добавил, что в Копенгагене «позитивно» восприняли заявление российского президента Владимира Путина о том, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году.

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