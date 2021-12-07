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Мусульмане Мьянмы подали иск на $200 млрд к Facebook за посты ненависти

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Представители мусульманской народности рохинджа потребовали в суде у Facebook компенсацию почти в $200 млрд из-за геноцида в Мьянме. Об этом сообщает The Guardian.

Иск на £170 млрд был подан в окружной суд американского Сан-Франциско. В нем говорится, что Facebook «был готов обменять жизни людей рохинджа на расширение доступа к рынку небольшой страны в Юго-Восточной Азии».

По мнению обвинения, алгоритмы Facebook продвигали ненавистнические посты по отношению к рохинджа и не скрывали сообщения и группы, подстрекающие к насилию. В частности, в 2016 году там распространялись фейковые новости о том, что мусульмане Мьянмы вооружены, собираются толпами и собираются убивать. Утверждается, что такие посты усиливали негативное отношение к мусульманскому меньшинству.

В компании Meta, которая владеет Facebook, иск пока не прокомментировали. При этом в 2018 году Facebook признал, что он делал недостаточно для предотвращения подстрекательства к насилию и разжигания ненависти в отношении рохинджа.

В 2018 году эксперты в докладе миссии ООН по расследованию ситуации в стране пришли к выводу, что вооруженные власти Мьянмы совершили массовое убийство мусульманской народности рохинджа, — это был геноцид.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что лауреат Нобелевской премии мира, бывший государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи была приговорена к четырем годам лишения свободы за подстрекательство нарушений карантинного режима в связи с пандемией COVID-19.

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