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В МИД Украины рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что не ожидает прорывов от переговоров Байдена и Путина

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает прорывов от переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

«Я бы не ожидал завтра каких-то прорывов. Я думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над дальнейшим развитием ситуации», — рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Байден должен подать «очень четкие сигналы», что будут предпринимать партнеры Украины в том случае, если Россия «пойдет на военную операцию против нашего государства».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции пройдут 7 декабря.

В администрации президента США заявили, что после переговоров Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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