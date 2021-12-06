Пост Володина, посвященный законопроектам о QR-кодах, набрал 1 млн просмотров

Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина о законопроекте по введению QR-кодов в общественных местах набрал 1 млн просмотров и 721 тыс. комментариев.

При этом число подписчиков Telegram-канала Володина выросло с 40 тыс. до более 156 тыс. с момента публикации поста.

Ранее Володин заявил, что изучит все комментарии, которые были оставлены под постом в его Telegram-канале о законопроектах по введению QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

Володин также поблагодарил россиян за то, что озвучили свое мнение, а также пообещал «и дальше по всем важным темам получать обратную связь, используя возможности социальных сетей».

До этого Володин поддержал позицию главврачей, написавших открытое письмо противникам ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Он рассказал о работе парламента по введению QR-кодов и указал на повышенный общественный резонанс, вызванный данными законопроектами.

По словам Володина, до первого чтения новые меры с правительством обсудят профильные комитеты Госдумы (по безопасности, охране здоровья и транспорту) и депутатские фракции.