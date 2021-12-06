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В Белом доме заявили о готовности России «напасть» на Украину с трех сторон

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Ron Edmonds/AP

В США заявили, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон, передает РИА «Новости».

По словам представителя американской администрации, в США «не имеют четких сигналов», отдал ли президент России Владимир Путин «утвердительный приказ» о «вторжении» на Украину, однако там ясно представляют «планирование» этого хода.

«Передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — рассказал представитель администрации.

Ранее в западной прессе появились сообщения о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Издание Bild также опубликовало схему этого предполагаемого «вторжения», а агентство Associated Press сообщило о том, что оно произойдет в январе 2022 года.

Москва опровергает эту информацию. Владимир Путин назвал эти заявления алармистскими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «план вторжения Путина на Украину», обратила внимание на то, что при составлении схемы авторы материала использовали топоним 1942 года.

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