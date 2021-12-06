Песков прокомментировал сообщения о планах вторжения России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации о планах вторжения России на Украину «целенаправленными сливами». Об этом он сообщил Первому каналу.

«Мы видим явно целенаправленные сливы в западных — как мы говорим, англосаксонских — средствах массовой информации, в которых публикуются различные планы по якобы планируемому вторжению России на Украину», — сказал он.

Он добавил, что это «агрессивная и враждебная риторика, которая идет из европейских столиц и из Вашингтона».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские Вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной.

По его словам, в настоящий момент Киев оценивает количество военных РФ на границе с Украиной в 94 тыс. человек, но если тенденция сохранится, их будет 175 тыс. Резников отметил, что его данные совпадают с информацией разведки США.

О том, что в начале 2022 года российские войска могут перейти через границу с Украиной, написали газеты Washington Post и Bild. Немецкий таблоид, в частности, обрисовал три возможные фазы войны, ссылаясь на свои источники в НАТО и спецслужбах. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.