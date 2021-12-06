Президент России Владимир Путин прибыл в Индию, сообщается на сайте Кремля.

«В рамках рабочего визита состоятся переговоры президента России с премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — говорится в публикации.

Ожидается, что политики обсудят вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства двух стран и обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки.

Утром 6 декабря в Нью-Дели также прошла встреча министра обороны России Сергея Шойгу с главой минобороны Индии Раджнатхом Сингхи. Нью-Дели подписал с Москвой несколько соглашений о военном сотрудничестве. Сингх назвал переговоры содержательными и продуктивными, а также добавил, что Индия ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией.

О том, что Путин прибудет с рабочим визитом в Индию стало известно 26 ноября. Сообщалось, что помимо переговоров о стратегическом партнерстве, президент России и премьер Индии обсудят совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.