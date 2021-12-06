На Украине придумали, как не пустить Лукашенко в Крым

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что Киеву надо возобновить переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и попробовать его уговорить не посещать Крым. Об этом сообщает UkrLife.

«У нас еще есть вот такая вот дырочка — это поездка Лукашенко в Крым. Если Лукашенко поедет в Крым, дороги назад нет», — сказал Пискун.

По словам экс-генпрокурора Украины, надо обсуждать данную тему с белорусским главой государства.

«Что нужно для этого сделать? Купить больше дизеля, купить больше смолы, больше энергетики, наверное», — подчеркнул Пискун.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал частью РФ. Западные страны не признали итоги голосования. В свою очередь Белоруссия до сих пор официально не признавала Крым российским. Также Лукашенко ни разу с момента референдума не был на полуострове, хотя Россия давно приглашает его посетить этот регион.

Ранее на Украине заявили, что Лукашенко «сжег мосты» в отношениях с Украиной. Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Украины также назвал Лукашенко «диктатором».