Лукашенко назвал процент противников государства в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что противников, выступающих против государства, всегда было около 10%. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко 6 декабря согласовывал назначение руководителей местных органов власти.

«Подбирая людей, анализируя ситуацию, будьте очень аккуратны. Не должно повториться, как это было в 1930-х годах (оно не так было, как пишут сейчас, но тем не менее): махнули косой — и не важно, кого зацепили», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, управленцам надо аккуратно разбираться в проблемных ситуациях.

«Людей, которые являются нашими противниками (не то, что думают иначе, а противниками), их всегда было около 10%», — обратил внимание президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Минске анонсируют ответные санкции против Запада после выходных.

Также Лукашенко пообещал «не вышвыривать» западных дипломатов из Белоруссии.