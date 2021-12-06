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Сенатор Пушков заявил, что НАТО не станет воевать за Украину

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о миллионах беженцах в Европе в случае российского нападения на Украину.

По его словам, страны НАТО не будут воевать за Украину, так как она не является членом альянса.

«Это означает, что статья 5 Вашингтонского договора к ней неприменима, и у альянса нет обязательств защищать Украину. Поэтому ее минобороны и пытается запугать Запад хотя бы беженцами: других доводов Киеву явно не хватает», — написал Пушков.

О том, что в начале 2022 года российские войска могут перейти через границу с Украиной, написали газеты Washington Post и Bild. Немецкий таблоид, в частности, обрисовал три возможные фазы войны, ссылаясь на свои источники в НАТО и спецслужбах. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются.

Он подчеркнул, что Украина является «партнером НАТО», а не членом альянса и пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне на Украину не распространяется. При этом он отметил, что НАТО и ее страны - члены оказывают ей значительную политическую и военную поддержку.

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