В парламенте Эстонии призвали не ратифицировать договор о границе с Россией

Оппозиционная парламентская партия Isamaa («Отечество») призвала правительство Эстонии в дальнейшем не проводить с Россией консультаций о возможности ратификации договора о границе между двумя странами, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

В заявлении совета уполномоченных Isamaa говорится, что в связи с миграционным кризисом на границах Латвии, Литвы и Польши и напряженной ситуации у украинской границы в регионе наблюдается противостояние, которое требует от эстонских властей отказаться от ратификации договора о границе с Москвой.

«Продолжение переговоров на тему ратификации договора о границе является безответственным и говорит о недооценке опасности, исходящей от Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В заявлении совета также отмечается, что партия просит правительство Эстонии значительно ускорить строительство защитных заграждений и систем наблюдения на границе с РФ.

Председатель Isamaa Хелер-Валдор Сеэдер заявил, что согласно нынешним планам, работы по обустройству границы должны закончить в 2026 году, но партия убеждена, что это можно сделать гораздо быстрее. По его словам, поступления в госказну в настоящее время хорошие, и, если укрепление границы действительно является для властей приоритетом, то найти в ближайшие несколько лет дополнительно несколько десятков млн евро является вполне реальной задачей для Таллина.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что надеется на то, что после того как прибывшие на учебные сборы Сил обороны резервисты установят заграждение на границе с Россией, будет перекрыта большая часть сухопутной границы между странами. Он подчеркнул, что уже сейчас установлено около 25 км заграждения, работы продолжаются на другом отрезке протяженностью 39,5 км. Уточняется, что общая длина российско-эстонской границы составляет 338 км.