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Сенатор ответил на публикации западных СМИ о «вторжении» России на Украину

Сенатор Пушков: публикации западных СМИ о «вторжении» России на Украину в интересах НАТО

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале публикации западных СМИ о якобы «готовящемся» вторжении России на Украину.

«У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!», — написал сенатор.

По его словам, западные страны готовят для этого нужную атмосферу, как готовили перед войнами против Ирака или Ливии, эксплуатируя тему якобы готовящейся «агрессии России против Украины».

Ранее газета Washington Post опубликовала карту гипотетического наступления российской армии на Украину, в результате которого Москва якобы планирует завоевать две трети украинской территории. Собеседник газеты рассказал, что Москва планирует задействовать в операции до 175 тыс. военнослужащих.

По данным Bild, Россия рассматривает два плана наступления. Первый якобы предполагает атаку сразу по двум фронтам — из Крыма, а также из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В Москве категорически отвергают подобные утверждения. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось. В российском МИДе назвали фейками публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.

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