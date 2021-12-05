Президент Финляндии Ниинистё призвал не провоцировать русских

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что западные страны должны уважать национальные интересы России. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

«Самое важное, чтобы вы не провоцировали и не игнорировали русских», — сказал Ниинистё.

По его словам, российские политики всегда помнят хорошее отношение к себе. Он рассказал о взаимоотношениях бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя с президентом России Владимиром Путиным.

Финский президент сообщил, что Леппя часто встречался Путиным в 1990-е годы, когда последний работал в мэрии Санкт-Петербурга. По его словам, между Леппя и Путиным сложились уважительные отношения, которые стороны поддерживают до сих пор.

Ниинистё отметил, что Финляндия внимательно следит за укреплением Северного флота ВМФ России. Он предположил, что Россия хочет укрепить безопасность арктического пути, так как он имеет стратегическое значение для страны.

Ранее Ниинистё призвал страны Европы пересмотреть политику в отношении России и начать выстраивать с Москвой диалог. Финский президент подчеркнул, что Европа должна дружить с Москвой, так как российско-европейское сотрудничество стало важным столпом безопасности.