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Посол США в РФ призвал не считать отъезд российских дипломатов высылкой

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РИА «Новости»

Посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты следуют логике России, которая «придерживается принципов взаимности в дипломатических отношениях». Об этом он сообщил РБК.

По его словам, американские дипломаты в России получают визу на три года, а также дипломатическую аккредитацию, дипломатический статус и иммунитет. Российским дипломатам в США также выдавали визы на три года, но когда их действие истекало, иммунитет и привилегии сохранялись.

Ранее сообщалось, что сотрудники американского посольства, которые находятся в Москве более трех лет, должны покинуть Россию до 31 января 2022 года. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что это не выбор Москвы, и «подобную игру» ей навязали американские партнеры.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон де-факто выдворяет 55 российских дипломатов. По его словам, Госдеп «четко обозначил», что в случае отказа покинуть Соединенные Штаты их лишат иммунитета и других дипломатических привилегий.

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