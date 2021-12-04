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Глава офиса Зеленского заявил, что некие силы хотят дестабилизации на Украине

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РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что существуют некие внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в стране. Соответствующее заявление он сделал на встрече с послами стран «Большой семерки» и Европейского союза, передает ТАСС.

По его словам, на Украине также зафиксировано сопротивление реформам со стороны старой системы. В ходе встречи с западными коллегами Ермак обсудил ситуацию в Донбассе, в том числе работу контактной группы по урегулированию кризиса в регионе, а также ситуацию с мигрантами у государственной границы Украины.

Отдельно политики затронули принятый на Украине закон о деолигархизации.

«Этот закон не направлен против какой-либо фамилии. Его цель — исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права», — прокомментировал этот закон Ермак.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот. По его словам, к госперевороту, предположительно, причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов».

Ахметов позднее назвал ложью слова украинского лидера о своем участии в подготовке госпереворота. По его словам, он продолжит «защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны».

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