Мать Саакашвили попросила вернуть сына на Украину

Гиули Аласания, мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попросила вернуть его на Украину. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Украина».

По словам женщины, ее сын находится не в лучшем состоянии. Она заявила, что покинула встречу с ним в удрученных чувствах. Как указала мать экс-главы государства, он выглядел не очень хорошо. Аласания также призналась, что ей неспокойно и страшно за его судьбу.

«Я считаю, что нахождение моего сына в Грузии — это очень небезопасно для него. И я обращаюсь к вам всем с просьбой как-нибудь помочь его вернуть обратно на Украину», — сказала женщина.

Она отметила, что политик по-прежнему является украинским гражданином.

Ранее Саакашвили пообещал скоро вернуться на Украину.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

29 ноября во время судебного процесса он заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.