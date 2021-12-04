Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине заявили об уничтожении материалов о спецоперации против... 01:58
Капитан «Динамо» назвал причину успешного выступления клуба в РПЛ 01:52
Боярский предложил вариант усиления РПЛ 01:33
Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» 01:26
Бывший защитник сборной СССР: противно смотреть на футбол «Спартака» и ЦСКА 01:19
В минюсте Грузии считают, что Саакашвили не нуждается в переводе за рубеж 01:10
В Москве открылся Дом культуры «ГЭС-2» 01:00
Google указал офис заповедника «София Киевская» как «штаб... 00:59
В Молдавии заявили, что больше не допустят задолженности «Газпрому» 00:59
Экс-наставник «Зенита» объяснил победу Месси в голосовании... 00:58

Мать Саакашвили попросила вернуть сына на Украину

Мать Саакашвили заявила, что нахождение ее сына в Грузии очень небезопасно

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Гиули Аласания, мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попросила вернуть его на Украину. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Украина».

По словам женщины, ее сын находится не в лучшем состоянии. Она заявила, что покинула встречу с ним в удрученных чувствах. Как указала мать экс-главы государства, он выглядел не очень хорошо. Аласания также призналась, что ей неспокойно и страшно за его судьбу.

«Я считаю, что нахождение моего сына в Грузии — это очень небезопасно для него. И я обращаюсь к вам всем с просьбой как-нибудь помочь его вернуть обратно на Украину», — сказала женщина.

Она отметила, что политик по-прежнему является украинским гражданином.

Ранее Саакашвили пообещал скоро вернуться на Украину.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

29 ноября во время судебного процесса он заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть