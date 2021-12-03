В США заявили, что решение о членстве Украины в НАТО принимает альянс, а не Россия

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве той или иной страны в НАТО принимают входящие в альянс государства, а не Россия. Об этом она сообщила на брифинге c прессой, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале Washington Post.

«Вопрос о том, кто является членом альянса, решают страны НАТО, а не Россия», — ответила Псаки на заявлении о недопустимости вступления Украины в Североатлантическом альянсе.

Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что администрация президента США может ввести экономические санкции в отношении России в случае агрессивных действий против Украины. Американский Конгресс консультируется по этому поводу с европейскими партнерами.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются.

Он подчеркнул, что Украина является «партнером НАТО», а не членом альянса и пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне на Украину не распространяется. При этом он отметил, что НАТО и ее страны - члены оказывают ей значительную политическую и военную поддержку.