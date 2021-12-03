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Девять сотрудников администрации США пострадали от шпионского софта

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Айфоны девяти сотрудников Госдепа были взломаны с помощью программного обеспечения израильской компании NSO Group, сообщает Reuters.

По данным агентства, атакам подверглись сотрудники администрации США, занимающиеся вопросами Уганды или работающие в этой стране.

Программное обеспечение NSO Group позволяет получить доступ к микрофону и камере смартфона, а также удаленно прослушивать аппарат и проводить скрытую видеосъемку.

В NSO Group заявили, что начнут собственное расследование инцидента, чтобы установить, кто воспользовался их разработками для кибератаки. Также в компании пообещали сотрудничать по этому вопросу с любым государственным органом.

Ранее США обвинили Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцин от коронавируса.

В финансовом отчете Минюста США говорится, что за последний год ряд стран, включая Россию, Китай, Иран и КНДР, якобы «посредством киберопераций нацеливались на деятельность и исследования», связанные с разработкой в Соединенных Штатах вакцин против COVID-19.

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