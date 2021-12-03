Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Легионер «Краснодара» рассказал, что его удивило в российском футболе 19:53
Названа сумма задолженности украинских компаний по кредитам перед Россией 19:52
Умер актер фильма «Влюбленный Шекспир» 19:48
«Интерфакс»: США полгода не выдают визу генконсулу РФ 19:48
Адель показала себя без макияжа 19:47
Байден заболел 19:43
Косторная ответила на вопрос о своих татуировках: жизнь доконала 19:36
Онищенко рассказал, откуда в Россию завезут «омикрон» 19:27
Байден заявил о подготовке «комплексных мер», которые помешают агрессии РФ против... 19:27
Кот из США стал звездой соцсетей благодаря схожести с котом... 19:25

ЕК рассматривает ситуацию исключения Литвы из таможенной системы Китая

Еврокомиссия изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы КНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Еврокомиссия (ЕК) в текущий момент рассматривает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы КНР, в результате чего литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию», — заявила Массрали.

Ранее Матас Малдейкис, который возглавляет в литовском парламенте группу дружбы с Тайванем, расшифровал аббревиатуру КНР как «Комедийная Народная Республика».

Накануне власти Китая понизили уровень дипломатических отношений с Литвой до статуса поверенных в делах из-за открытия посольства Тайваня.

Власти КНР рассматривают решение Литвы об открытии посольства Тайваня как нарушение территориальной целостности и вмешательство во внутренние дела Пекина.

Тайвань открыл де-факто посольство в Литве, что стало дипломатическим прорывом для острова. Отмечается, что против открытия тайваньского представительства выступал Пекин, который считает остров неотъемлемой частью КНР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть