ЕК рассматривает ситуацию исключения Литвы из таможенной системы Китая

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Еврокомиссия (ЕК) в текущий момент рассматривает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы КНР, в результате чего литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию», — заявила Массрали.

Ранее Матас Малдейкис, который возглавляет в литовском парламенте группу дружбы с Тайванем, расшифровал аббревиатуру КНР как «Комедийная Народная Республика».

Накануне власти Китая понизили уровень дипломатических отношений с Литвой до статуса поверенных в делах из-за открытия посольства Тайваня.

Власти КНР рассматривают решение Литвы об открытии посольства Тайваня как нарушение территориальной целостности и вмешательство во внутренние дела Пекина.

Тайвань открыл де-факто посольство в Литве, что стало дипломатическим прорывом для острова. Отмечается, что против открытия тайваньского представительства выступал Пекин, который считает остров неотъемлемой частью КНР.