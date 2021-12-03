На Украине назвали сроки «масштабной эскалации» со стороны России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января. Об этом он сообщил во время выступления в Верховной раде, передает ТАСС.

«Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января», — сказал он.

Резников добавил, что подобный сценарий является вероятным, но необязательным.

Ранее Резников заявил, что на российско-украинской границе находятся 94,3 тысячи военных РФ, которые «могут быть задействованы в эскалации».

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на заседании ОБСЕ о «вооруженной агрессии России против Украины». Кулеба призвал стран-участниц ОБСЕ мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплотить комплексный пакет сдерживания РФ от «новой волны агрессии».

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия разрабатывает планы против Украины. По его словам, Штаты «готовы действовать», если Россия откажется идти по пути дипломатии и вторгнется на Украину.