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Франция посчитала предложение Джонсона о патруле Ла-Манша нарушением суверенитета

Премьер Франции отверг предложение Британии о совместных антимигрантских рейдах в Ла-Манше

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Gonzalo Fuentes/AP

Премьер-министр Франции Жан Кастекс отверг предложение британского коллеги Бориса Джонса организовать совместное патрулирование Ла-Манша для предотвращения потока мигрантов, которые пересекают пролив на небольших лодках в поисках работы в Великобритании, пишет Euractiv.

«Мы не можем допустить, чтобы британские полицейские или солдаты патрулировали наше побережье. Это вопрос суверенитета, а я знаю, что ваше правительство уважает суверенитет других стран», — приводит издание выдержки из сообщения Кастекса Джонсону.

Он также отказался принять обратно мигрантов, задержанных в Великобритании. По мнению Кастекса, «ненормально, когда прием мигрантов, которые едут в Великобританию, должна регулировать Франция».

В письме утверждается, что для предотвращения незаконного пересечения пролива в сторону Великобритании Франция направила 700 полицейских, с начала года была задержана 41 «группа лиц, занимающихся контрабандой», 1552 человек арестованы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «клоуном», который делает из Франции «козла отпущения» на фоне провалов британской политики в отношении мигрантов после трагедии в Ла-Манше 24 ноября, когда утонули 27 мигрантов. Среди погибших беременные женщины и дети.

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